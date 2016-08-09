Пекин, 9 августа, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Министерства охраны окружающей среды КНР, власти Китая выделили 430 млрд юаней ($64,6 млрд) на финансирование 4,8 тыс. проектов по улучшению качества водных ресурсов.

peretrem.com Хуанхэ — желтая река

Выделенные средства будут потрачены на защиту от промышленного загрязнения крупнейших рек и озер, источников питьевой воды, предотвращение загрязнения и контроль содержания вредных веществ во всех водоемах страны, а также на защиту подземных вод, пишет «Синьхуа».

По данным министерства, в первую очередь деньги будут потрачены на улучшение экологической обстановки на водохранилище Люцзяся в провинции Ганьсу и озере Саньсянь в провинции Хунань.

План по предотвращению загрязнения водных ресурсов страны был впервые опубликован в апреле 2015 г. Согласно данному плану, до конца 2016 г. все промышленные предприятия, такие как целлюлозные предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по производству пестицидов, расположенные у берегов крупных водоемов, будут перенесены для предотвращения промышленных выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 марта стало известно, что Китай занял первое место в мире по снижению объемов выброса двуокиси углерода (CO2). В прошлом году усилиями властей КНР выбросы CO2 сократились на 1,5%.