Москва, 9 августа, 2016, 03:50 — ИА Регнум. Российская сборная по фехтованию прошла дополнительный допинг контроль перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила саблистка Яна Егорян, завоевавшая олимпийское золото в индивидуальных соревнованиях.

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«Усманов (президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов — прим. ИА REGNUM ) организовал нам перед Играми дополнительный допинг-контроль, где все спортсмены приняли участие, и все были чистые», — приводит слова Егорян агентство «Р-Спорт».

В то же время спортсменка отметила, что «фехтование — не тот вид спорта, где кто-то что-то принимает».

Как передавал ИА REGNUM, в финале индивидуальных соревнований по сабле Яна Егорян одержала победу над соотечественницей Софьей Великой. Российские спортсменки завоевали соответственно золотую и серебряную медали Олимпиады-2016.