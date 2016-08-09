Атланта, США, 9 августа, 2016, 03:43 — ИА Регнум. Авиакомпания «Дэльта Эйрлайнс» к настоящему моменту не смогла наладить работу компьютерной системы, из-за сбоя которой 8 августа оказались отменены все рейсы. Об этом сегодня, 9 августа, со ссылкой на официальное заявление руководства компании, сообщает ABC News.

bostonglobe.com Самолёт службы аэропорта

В результате отмены рейсов «Дэльта Эйрлайнс» из разных городов США и Европы не смогли вылететь десятки тысяч пассажиров, многие до сих пор остаются в аэропортах. Сбой в компьютерной системе авиакомпании случился в понедельник из-за короткого замыкания в Атланте. Изначально специалисты компании заявляли о скорой починке системы, однако этого не случилось: к настоящему моменту число отмененных рейсов достигло 740. Руководство компании принесло официальное извинение всем пострадавшим пассажирам и заявило о начале выплаты компенсаций.

Компания «Дэльта Эйрлайнс» является крупнейшим авиаперевозчиком в мире. Флот авиакомпании насчитывает 800 самолетов, которые выполняют рейсы в большинство стран мира, в том числе и в Россию. По сообщениям СМИ, даже «однодневный крах» авиаперевозчика «вызвал хаос» в аэропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Лондона и Афин.