Нью-Йорк, США, 9 августа, 2016, 03:07 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН 8 августа принял решение об увеличении миротворческого контингента в Южном Судане до 17 тыс. человек в связи с обострением обстановки в стране, сообщает Associated Press.

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В проекте резолюции Совбеза также содержится требование эмбарго на поставки оружия в Южный Судан в случае, если обострившийся конфликт не удастся погасить в ближайшее время.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 августа на саммите стран Африки в Эфиопии Межправительственная организацию по развитию Восточной Африки (IGAD) заявила о необходимости введения в Южный Судан «региональных войск» Африканского союза, по образцу аналогичного соединения в Конго. По словам секретаря IGAD Махбуба Маалима, это необходимо, так как войска ООН «не справляются с ситуацией». Очевидно, решение Совбеза ООН о наращивании военного контингента на 4 тыс. человек стало ответом на инициативу IGAD.

Напомним, режим перемирия в Южном Судане был сорван в июле — с момента возобновления столкновений между армией президента частично признанной республики Салвы Киира и повстанцами Рика Мачара погибло не менее 400 человек. С 2013 года жертвами гражданской войны стали десятки тысяч человек, не менее двух миллионов человек бежали из страны.