Москва, 9 августа, 2016, 02:56 — ИА Регнум. В Сирии 8 августа при участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи населению. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ilyushin.org Оказание гуманитарной помощи населению Сирии

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — прим. ИА REGNUM ) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — крупы и топлёное масло, общей массой более 20 тонн», — говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, малообеспеченным семьям населённого пункта Умм-эль-Амад провинции Хомс доставлено две тонны гуманитарных грузов, основу которых составили чай, рис, сахар, мясные и рыбные консервы.

Сообщается также, что в течение суток заключены соглашения о примирении с представителями ещё восьми населённых пунктов в провинциях Эс-Сувейда и Латакия. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 368.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Латакия и Хомс. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 69.

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