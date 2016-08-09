Владивосток, 9 августа, 2016, 03:54 — ИА Регнум. В Партизанском городском округе Приморского края нарушен учебный процесс. В муниципалитете попросту не хватает мест в старом школьном автобусе, поэтому некоторым детям приходится добираться в учебное заведение более поздним рейсом и пропускать первые уроки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила член регионального штаба ОНФ Марина Алексанина.

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Активистам поступили многочисленные жалобы от жителей населённых пунктов, которые входят в Партизанский городской округ, относительно нехватки посадочных мест в школьных автобусах. К примеру, из села Мелышки в Партизанск необходимо перевозить 30 ребят, однако старый автобус рассчитан всего на 22 места. Оставшихся учеников забирает другой пассажирский транспорт, но он к началу первого урока не успевает, поэтому школьники его пропускают.

По словам Марины Алексаниной, в ответе на официальный запрос, который был получен из администрации Приморского края, следует, что на 2016 года в региональной казне денежные средства на приобретение школьных автобусов для нужд муниципалитетов предусмотрены (софинансирование по принципу 50% на 50%). Тем не менее, Партизанский городской округ ни одной заявки на получение субсидии не подал.

На сегодняшний день в адрес главы Партизанского округа Александра Зражевского направлен запрос. Мэру указали на необходимость разрешить сложившуюся ситуацию.

«Такая организация учебного процесса отделом народного образования Партизанска приводит к ухудшению образовательных услуг», — подчеркнула Алексанина.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной Думы РФ Надежда Школкина адресовала премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой заменить школьные автобусы за счёт федеральной казны. По её словам, в большинстве регионов страны за счёт собственных средств обновить действующий автобусный парк нет возможности. Тем временем именно перед государством стоит задача сделать образование общедоступным.

Отметим, что с 1 января 2017 года в силу вступают требования, согласно которым для организованной перевозки детей должны будут использоваться автобусы со сроком эксплуатации не более 10 лет.