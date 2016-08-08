Москва, 9 августа, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Информационный бюллетень.

За сутки российской стороной зафиксировано семь нарушений перемирия на территории провинций Дамаск и Латакия. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов населённые пункты Джаубар, Кабун, Арбил, Хауш-Насри, Хараста и Дума в провинции Дамаск. В провинции Латакия формированиями вооружённой группировки «Ахрар Аш-Шам» обстреляны позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» продолжают препятствовать окончательному установлению режима перемирия.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из самодельной артиллерии и миномётов обстреляли населённый пункт Ансар, а также артиллерийское училище, аэропорт «Эн-Найраб» и квартал Лерамон в городе Алеппо. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Кабун, Хутейта-эль-Джараш, Хараста, Замалька, Джаубар, Дума, Хауш-эль-Фара, Мазраат-Каукаб», — информируют в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.

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