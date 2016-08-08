Белфаст, Великобритания, 9 августа, 2016, 02:34 — ИА Регнум. Одним из самых главных рисков для Великобритании после выхода из Евросоюза станет «ирландский вопрос». Об этом заявили 8 августа аналитики Washington Post в статье «Brexit Wild card. Ireland».

Цвета ирландского флага

Исследователи напоминают, что всего поколение назад между Северной Ирландией и Великобританией шла война — ирландские сепаратисты из IRA контролировали значительную часть территории, и затяжной конфликт удалось погасить только тогда, когда и Великобритания, включающая Северную Ирландию, и Ирландия стали частью «Единой Европы». Теперь «вопрос границы», который был причиной войны, снова актуален: Ирландия остаётся в ЕС, Великобритания — выходит из союза.

Для «иллюстрации» настроений ирландцев в связи с Brexit авторы статьи приводят пример деревушки Куллавиль, расположенной на границе между Северной и Южной Ирландией. Как пишут авторы статьи, сегодня это спокойное место, «в котором великолепно быть коровой», но внешняя сторона может быть очень обманчивой: всего пару десятилетий назад снайперы IRA контролировали здесь большой участок границы, и английские войска ничего не могли с этим поделать.

Издание приводит мнение Юнана О’Халпин, профессора современной истории Ирландии дублинского Тринити-колледжа. По его словам, несмотря на внешнее благополучие этого района, «снова организовать напряженность вдоль границы не составит труда».

Если верить опросам, проведенным журналистами, никто из местных жителей «не хочет возвращения в тёмные времена», но и перспектива быть разделенными границей со своими соотечественниками и прямыми родственниками жителям деревушки не нравится. Многие живут по одну сторону границы, а работают или учатся — по другую. И если сегодня граница является условной, то после выхода страны из ЕС пересечение границы станет проблемой.

Впрочем, возможно, новый «сепаратизм» ирландцев не окажется воинственным. Авторы статьи напоминают, что, в отличие от англичан, 56% жителей Северной Ирландии проголосовали за сохранение страны в составе Евросоюза, а значит, вскоре ирландцы могут поднять вопрос о «собственном Brexit» — с выходом из состава Великобритании и даже воссоединением Северной и Южной Ирландии. Большинство оппозиционных политиков Северной Ирландии, опрошенных изданием, в том числе Сэмми Уилсон, лидер Партии Демократического союза, Джерри Адамс, лидер партии «Шинн Фейн», говорят именно о грядущем самоопределении Ирландии через референдум.

Напомним, по результатам Brexit (словосочетание, образованное от английских слов «Britain» и «Exit») — голосования граждан Великобритании о членстве страны в Евросоюзе — 52% жителей высказались за выход страны из «Объединенной Европы». Результаты референдума были приняты руководством страны в качестве «руководства к действию» — страна находится в процессе постепенного выхода из ЕС.