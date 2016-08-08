Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова вышли в ¼ финала олимпийского турнира в парном разряде.

arthouseadler.ru Теннис.

В матче второго круга российские спортсменки одержали победу над японками Мисаки Дои и Эри Ходзуми со счетом 6:4, 1:6, 6:1. Соперницы Кузнецовой и Касаткиной на стадии четвертьфинала станут известны позднее.

Другая пара российских теннисисток — Екатерина Макарова и Елена Веснина — проведёт свой матч второго круга 9 августа. Они встретятся с румынками Андреа Миту и Иоаной-Ралукой Олару.

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