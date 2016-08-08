Берёзовский, Свердловская область, 9 августа, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Пожарным удалось локализовать пожар на территории склада в городе Берёзовский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

donskoy.mos.ru Пожарный кран

По информации ведомства, угрозы дальнейшего распространения огня нет, взрывы пиротехники прекратились. В настоящее время тушение пожара продолжается на двух участках.

На месте развернут штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи воды задействованы передвижные пожарные водоёмы и поливомоечные машины. В борьбе с огнём задействованы 89 человек и 30 единиц техники.

Сообщается, что движение автотранспорта в районе пожара перекрыто сотрудниками ГИБДД. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет, угрозы для населения Берёзовского и Екатеринбурга нет.

Как передавало ИА REGNUM, пожар на складе недалеко от окраин Екатеринбурга вспыхнул вечером 8 августа. Огнем охвачено порядка тысячи квадратных метров складских помещений, принадлежащих компании «Листок». По факту произошедшего начата доследственная проверка.