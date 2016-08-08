Исламабад, 9 августа, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в госпитале на юго-западе Пакистана, в результате которого погибли около ста человек, сообщило близкое к группировке информационное агентство Amaq.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики ИГИЛ

Ранее, напомним, ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джамаат ур-Ахрар» — пакистанский филиал «Талибана» (структура, запрещённая в России). При этом боевики пообещали в дальнейшем продолжить подобные теракты.

Как передавало ИА REGNUM, в результате взрыва в больнице города Кветта, совершённого утром 8 августа террористом-смертником, погибли 93 человека ещё 120 человек получили ранения.