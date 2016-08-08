Нью-Йорк, США, 9 августа, 2016, 01:28 — ИА Регнум. США, Великобритания, Франция, Новая Зеландия и Украина организовали неофициальное заседание Совета Безопасности по Алеппо в понедельник, 8 августа, в ходе которого стороны призвали Россию способствовать снятию осады войск Башара Асада с части Алеппо, удерживаемой исламистами, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Властелин

По словам посла США в ООН Саманты Пауэр, «гражданские лица с обеих сторон конфликта» должны получать «гумантиарную помощь», и американская сторона намерена требовать открытия «гуманитарных коридоров», которые оказались заблокированы в ходе осады Алеппо правительственными войсками.

«Мы еще раз призываем Россию прекратить содействие этим осадам и использовать свое влияние, чтобы… положить конец осадам в Сирии раз и навсегда!» — цитирует информагентство слова Пауэр.

В ответ заместитель посла России в ООН Владимир Сафронков обвинил Соединенные Штаты и их западных коллег в политизации проблемы, и заявил, что «причиной всех гуманитарных проблем в Сирии являются не контр-террористическая операция законного правительства Сирии», а действия террористов ИГИЛ (запрещена в России) и странная позиция ряда государств в отношении сложившейся ситуации:

«Пропаганда и эмоциональная риторика, необоснованные обвинения… означают, что мы не можем двигаться в направлении политического урегулирования в Сирии», — заявил Сафронков.

Сирийский город Алеппо разделен между войсками Башара Асада и «оппозиции» с 2012 года. В настоящий момент единственная «оппозиция», которая осталась в городе — это «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (террористические организации, запрещена в России). По мнению военных аналитиков, ситуация в Алеппо может разрешиться успешно только в случае перекрытия «гуманитарных каналов», по которым к боевикам проникает оружие, и заявление США и их союзников о необходимости «положить конец осадам раз и навсегда» звучит как минимум странно.