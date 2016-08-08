Москва, 9 августа, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Пенсионерка, угрожавшая взорвать жилой дом на улице Вяземской в Москве, была передана врачам сотрудниками полиции. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на правоохранительные органы.

1tulatv.ru Больная под контролем врачей

По уточнённой информации, наряд полиции вызвали местные жители, сообщившие, что пожилая женщина вела себя неадекватно и грозилась устроить взрыв.

В пресс-службы столичного управления МВД России подтвердили факт инцидента, однако никаких подробностей о звучавших со стороны пенсионерки угрозах не сообщили.

Напомним, ранее стало известно, что жильцы дома №8 по улице Вяземской на западе Москвы были эвакуированы в связи с угрозой взрыва.