Москва, 9 августа, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Елена Исинбаева, не допущенная к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, отправится в Бразилию в качестве кандидата в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Прыжки в высоту

«Как действующая спортсменка полететь на Олимпиаду не смогу, но как кандидат в комиссию спортсменов МОК имею полное право. Так что 14 августа вылетаю в Рио», — сообщила Исинбаева на своей странице в соцсети Instagram.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа Федеральный суд Лозанне отклонил апелляции российских спортсменов Елены Исинбаевой и Сергея Шубенкова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе решение Международной федерации легкой атлетики (IAAF) о недопуске российской сборной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Коментируя данное решение, Исинбаева отметила, что «последняя надежда выступить на Олимпиаде исчезла». «Снова и снова я выражаю вам огромную благодарность за поддержку, за веру и надежду, за петиции и за добрые слова в мой адрес», — написала спортсменка.