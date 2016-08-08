Нижний Новгород, 9 августа, 2016, 00:13 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде во время проведения Кубка губернатора обокрали тренеров ярославского «Локомотива». Как сообщили ИА REGNUM в полиции, добычей вора стали три мобильных телефона, ноутбук и комплектующие к ним общей стоимостью свыше 370 тыс. рублей.

hclokomotiv.ru Хоккеисты ярославского «Локомотива»

По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний местный житель, около месяца назад освободившийся из мест лишения свободы. Он проник на территорию Дворца спорта, где проходил матч, под видом журналиста.

К моменту задержания молодой человек успел сдать украденное в ломбард. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцам.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ («Кража»). Он заключен под стражу, так как в полиции полагают, что молодой человек причастен к совершению еще 5 преступлений на территории Нижнего Новгорода.