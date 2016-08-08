Оппозиция призывает премьера Болгарии начать консультации по АЭС «Белене»
София, 9 августа, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Партия АБВ («Альтернатива болгарского возрождения») экс-президента Болгарии Георгия Пырванова призвала премьер-министра страны Бойко Борисова незамедлительно начать политические консультации для поиска «сильного решения» по проекту АЭС «Белене», передаёт агентство БГНЕС.
Как заявил зампредседателя партии Румен Петков, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своём письме Бойко Борисову «ясно дал понять, что Европа никогда и не по каким причинам не препятствовала строительству в Белене, строительству новой ядерной мощности».
В связи с этим, по словам Петкова, возникает ряд вопросов: «Почему в 2009 году, несмотря на очевидный факт, что комиссия не создавала никаких проблем, в 2009 году правительство Сергея Станишева фактически остановило строительство этого проекта? Почему в 2012 году правительство Бойко Борисова практически протолкнуло в Народном собрании решение о прекращении проекта?»
Петков отметил, что в результате этих решений Болгария сегодня имеет судебное решение, согласно которому вынуждена платить компенсации российской стороне за срыв строительства электростанции.
«Отсюда вопрос: какие меры предпримет нынешнее правительство, чтобы преодолеть ущерб, который был нанесён проекту правительствами предыдущими», — сказал Петков, отметив, что партия АБВ «готова участвовать в поиске эффективных решений».
Как передавало ИА REGNUM, 14 июня 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту строительства в республике АЭС «Белене», который был свёрнут после прихода к власти партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек.
5 августа по инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Как сообщили в пресс-службе болгарского правительства Болгарии, стороны «обсудили создание рабочих групп, которые рассмотрят энергетические проекты между двумя странами». Позднее премьер-министр Болгарии уточнил, что рабочие группы займутся, в частности, вопросами восстановления проектов АЭС «Белене» и «Южный поток».
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