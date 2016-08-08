София, 9 августа, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Партия АБВ («Альтернатива болгарского возрождения») экс-президента Болгарии Георгия Пырванова призвала премьер-министра страны Бойко Борисова незамедлительно начать политические консультации для поиска «сильного решения» по проекту АЭС «Белене», передаёт агентство БГНЕС.

dmstr.ru Корпус реактора для АЭС «Белене» (Болгария)

Как заявил зампредседателя партии Румен Петков, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своём письме Бойко Борисову «ясно дал понять, что Европа никогда и не по каким причинам не препятствовала строительству в Белене, строительству новой ядерной мощности».

В связи с этим, по словам Петкова, возникает ряд вопросов: «Почему в 2009 году, несмотря на очевидный факт, что комиссия не создавала никаких проблем, в 2009 году правительство Сергея Станишева фактически остановило строительство этого проекта? Почему в 2012 году правительство Бойко Борисова практически протолкнуло в Народном собрании решение о прекращении проекта?»

Петков отметил, что в результате этих решений Болгария сегодня имеет судебное решение, согласно которому вынуждена платить компенсации российской стороне за срыв строительства электростанции.

«Отсюда вопрос: какие меры предпримет нынешнее правительство, чтобы преодолеть ущерб, который был нанесён проекту правительствами предыдущими», — сказал Петков, отметив, что партия АБВ «готова участвовать в поиске эффективных решений».

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту строительства в республике АЭС «Белене», который был свёрнут после прихода к власти партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек.

5 августа по инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Как сообщили в пресс-службе болгарского правительства Болгарии, стороны «обсудили создание рабочих групп, которые рассмотрят энергетические проекты между двумя странами». Позднее премьер-министр Болгарии уточнил, что рабочие группы займутся, в частности, вопросами восстановления проектов АЭС «Белене» и «Южный поток».

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