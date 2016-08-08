Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Российские саблистки завоевали высшие награды Олимпиады — финал индивидуальных соревнований по сабле разыграли Яна Егорян и Софья Великая, копилка сборной России пополнилась ещё одним золотом и серебром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Marie-Lan Nguyen Яна Егорян

В ходе упорной борьбы молодая российская саблистка Яна Егорян смогла «вырвать» победу в финале у 7-кратной чемпионки мира Софьи Великой со счетом 15:14. В полуфиналах соперницами российских спортсменок были Манон Брюне — француженка проиграла Софье Великой со счетом 15:14 — и Ольга Харлан — украинская спортсменка уступила Яне Егорян со счетом 15:9. Бой за третье место между Харлан и Брюне закончился победой украинской спортсменки со счетом 15:10.

Таким образом, на данный момент в олимпийском зачете сборной России 8 медалей: два золота, три серебра и три бронзы.

Сегодняшний спортивный день может принести сборной медали ещё в ряде дисциплин. Шансы на медали у российских спортсменов есть в соревнованиях по спортивной гимнастике (команда по мужскому многоборью прошла квалификацию на третьем месте) и плаванию (в 100-метровке брассом участвует прославленная Юлия Ефимова).

Самым драматичным обещает быть финал женской 100-метровки брассом, который состоится в 3:55 по московскому времени. Россиянке Юлии Ефимовой уже удалось одержать одну «победу» на этой Олимпиаде — в суде спортсменка смогла оспорить решение чиновников WADA, требовавших её дисквалификации в связи с «допинговым скандалом», и теперь она готова побеждать на спортивной арене.