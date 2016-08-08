Нью-Дели, 9 августа, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Отсутствие развития российско-индийского проекта создания многоцелевого военно-транспортного самолёта (МТС) на смену Ан-32 для нужд ВВС Индии и России связано с различным видением конструкции двигателя, сообщает The Hindu.

Миноборооны.рф Флаги России и Индии

«Он существует на бумаге, на земле же движения нет. Внутри ВВС Индии есть разные мнения на предмет необходимости МТС. Он не отозван, но движения по нему нет», — заявил изданию неназванный представитель оборонного ведомства Индии. При этом издание отмечает, что корпорация «Авиационный комплекс им. С. В. Илюшина» уже проводит самостоятельную работу по развитию своего видения МТС в чисто российской модели под названием «Ил-214».

На запрос по ситуации к российской стороне изданием получен следующий ответ: «Как вам известно, мы завершили первый этап и ожидаем ответа со стороны Индии». Издание также обратилось с вопросом по статусу проекта и разрешения разногласий к Объединённой Авиастроительной Корпорации (UAC), её ответом приводится следующее: «Вам скорее следует спрашивать Минобороны Индии или ВВС Индии». В UAC для The Hindu также пояснили, что спецификации двигателя в предварительном договоре не было по настоянию индийской стороны, дополнение по двигателю предполагалось отдельным соглашением. Hindistan Aeronautics Limited (HAL), компания-партнёр российской стороны по UAC, в свою очередь от комментариев и вовсе отказалась.

The Hindu отмечает, что проект МТС становится ещё более важным в свете недавней пропажи Ан-32 над Бенгальским заливом. Но несмотря на это, по мнению издания, нет ясности на предмет удовлетворения нужд ВВС Индии по замещению своей «стареющей лошади» — так The Hindu называет Ан-32 — в случае провала проекта МТС.

ИА REGNUM напоминает, что межправительственное соглашение по МТС было подписано Россией и Индией ещё в 2007 году. Было договорено о создании совместного предприятия в равных долях со штаб-квартирой в Нью-Дели. Планировалось, что производство самолёта будет размещено как в России, так и в Индии. В январе 2016 года гендиректор корпорации «Авиационный комплекс им. С. В. Илюшина» Сергей Вельможкин сообщил об остановке этого проекта. «У нас существует межправительственное соглашение, его никто не отменял, но из-за пассивности, точнее не из-за пассивности, а странной позиции индийской стороны, осторожности индийской стороны, проект фактически заморожен. На сегодняшний день завершён проект», — сказал тогда Вельможкин.

Проект МТС является первым в истории России международным авиационным предприятием в области военно-технического сотрудничества с осуществлением полного цикла наукоемкой продукции военного назначения, включая этапы создания и обслуживания, а также продвижения этой продукции в третьи страны.

Данный проект важен для России, не утрачивает он своей важности и для интересов Индии, у которой объективно нет лучшего решения для военно-транспортных нужд своих ВВС, чем МТС. Возможно, недавняя потеря Индией своего Ан-32 над Бенгальским заливом побудит ответственных чиновников со стороны Индии вернуться к участию в изначально взаимовыгодном российско-индийском проекте.