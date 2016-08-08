Российско-индийский проект смены Ан-32 завис
Нью-Дели, 9 августа, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Отсутствие развития российско-индийского проекта создания многоцелевого военно-транспортного самолёта (МТС) на смену Ан-32 для нужд ВВС Индии и России связано с различным видением конструкции двигателя, сообщает The Hindu.
«Он существует на бумаге, на земле же движения нет. Внутри ВВС Индии есть разные мнения на предмет необходимости МТС. Он не отозван, но движения по нему нет», — заявил изданию неназванный представитель оборонного ведомства Индии. При этом издание отмечает, что корпорация «Авиационный комплекс им. С. В. Илюшина» уже проводит самостоятельную работу по развитию своего видения МТС в чисто российской модели под названием «Ил-214».
На запрос по ситуации к российской стороне изданием получен следующий ответ: «Как вам известно, мы завершили первый этап и ожидаем ответа со стороны Индии». Издание также обратилось с вопросом по статусу проекта и разрешения разногласий к Объединённой Авиастроительной Корпорации (UAC), её ответом приводится следующее: «Вам скорее следует спрашивать Минобороны Индии или ВВС Индии». В UAC для The Hindu также пояснили, что спецификации двигателя в предварительном договоре не было по настоянию индийской стороны, дополнение по двигателю предполагалось отдельным соглашением. Hindistan Aeronautics Limited (HAL), компания-партнёр российской стороны по UAC, в свою очередь от комментариев и вовсе отказалась.
The Hindu отмечает, что проект МТС становится ещё более важным в свете недавней пропажи Ан-32 над Бенгальским заливом. Но несмотря на это, по мнению издания, нет ясности на предмет удовлетворения нужд ВВС Индии по замещению своей «стареющей лошади» — так The Hindu называет Ан-32 — в случае провала проекта МТС.
ИА REGNUM напоминает, что межправительственное соглашение по МТС было подписано Россией и Индией ещё в 2007 году. Было договорено о создании совместного предприятия в равных долях со штаб-квартирой в Нью-Дели. Планировалось, что производство самолёта будет размещено как в России, так и в Индии. В январе 2016 года гендиректор корпорации «Авиационный комплекс им. С. В. Илюшина» Сергей Вельможкин сообщил об остановке этого проекта. «У нас существует межправительственное соглашение, его никто не отменял, но из-за пассивности, точнее не из-за пассивности, а странной позиции индийской стороны, осторожности индийской стороны, проект фактически заморожен. На сегодняшний день завершён проект», — сказал тогда Вельможкин.
Проект МТС является первым в истории России международным авиационным предприятием в области военно-технического сотрудничества с осуществлением полного цикла наукоемкой продукции военного назначения, включая этапы создания и обслуживания, а также продвижения этой продукции в третьи страны.
Данный проект важен для России, не утрачивает он своей важности и для интересов Индии, у которой объективно нет лучшего решения для военно-транспортных нужд своих ВВС, чем МТС. Возможно, недавняя потеря Индией своего Ан-32 над Бенгальским заливом побудит ответственных чиновников со стороны Индии вернуться к участию в изначально взаимовыгодном российско-индийском проекте.