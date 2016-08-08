Москва, 8 августа, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Группа хакеров под названием Strider организует кибератаки против стратегически важных объектов России и других стран с целью шпионажа, говорится в опубликованном сообщении «Лаборатории Касперского».

Рене Магритт. Шпион. 1928

Целями атак этой группы, также называемой «Проект Саурон», стали объекты в России, Иране и, вероятно, в некоторых италоговорящих странах. Экспертами по кибербезопасности зафиксировано 30 случаев, но это число может быть неполным. Целями злоумышленников были объекты правительств, вооруженных сил, научно-исследовательские центры, операторы связи и финансовые организации. Вредоносный код, внедряемый «Проектом Саурон», позволял следить за зараженными компьютерами и красть информацию, оставаясь незамеченным.

Представители «ЛК» отмечают высокую стоимость, сложность организации, продолжительность этих акций, приводящих к мысли об участии в них правительства какого то государства. По данным «Лаборатории Касперского», «Проект Саурон» был впервые замечен в 2011 году и сохраняет активность по сей день.

Стоит отметить, что американская компания Symantec, также работающая в сфере кибербезопасности и защиты программного обеспечения, тоже опубликовала сообщение о хакерах группы Strider. Специалисты компании Symantec приводят аналогичные данные об акциях этой хакерской группы и приходят к выводу о ее государственном происхождении.