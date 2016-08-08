Вашингтон, 8 августа, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Нефтяная компания Chevron убедила федеральный апелляционный суд блокировать исполнение в Соединённых Штатах решения эквадорского суда по загрязнению окружающей среды на сумму $8,65 млрд, передаёт Reuters. Американский суд сошёлся во мнении, что обвинение было вынесено путём подкупа и мошенничества.

Цитата из к/ф «Убить пересмешника». реж Роберт Маллиган. 1962. США Люди обычно видят и слышат то, что они хотят увидеть и услышать...

Второй окружной апелляционный суд Манхэттена оставил в силе решение суда низшей инстанции против американского адвоката Стивена Донцигера. Последний потратил более двух десятилетий в борьбе против Chevron, чтобы привлечь ТНК к ответственности за загрязнение эквадорских тропических лесов.

«Даже невинные клиенты не могут получить выгоду от мошенничества своего адвоката», —пишет окружная судья Амалия Кирс в решении из 127 страниц.

Решение от 8 августа вряд ли положит конец «юридической войне» против базирующейся в Калифорнии Chevron. Эта борьба велась в ряде стран и была документально зафиксировано в фильме «Нефть-сырец» в 2009 г.