Токио, 8 августа, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Император Японии Акихито выступил со специальным обращением к своим подданным, в котором намекнул на возможное отречение от престола. Об этом сегодня, 8 августа. сообщают японские СМИ.

arrivo.ru Император Японии Акихито

Единственный оставшийся на планете император посетовал на преклонный возраст (монарху 82 года) и дал понять, что вполне готов уступить трон своему сыну кронпринцу Нарухито.

«Мы живем в обществе, которое быстро стареет, и я бы хотел поговорить о том, какую роль желательно должен играть император, который тоже становится старше. Мне уже более 80 лет. К счастью, я пребываю в добром здравии. Но когда я думаю о том, что мое здоровье постепенно ухудшается, то переживаю, поскольку в будущем мне будет сложнее исполнять обязанности символа государства», — сказал император Акихито.

Стоит отметить, что конституция Японии не предусматривает отречение императора от престола — монарх должен умереть, чтобы его место занял наследник. Императорская династия Японии считается одной из древнейших из ныне живущих династий на планете. Свою историю эта династия, которая не имеет фамилии, прослеживает как минимум с VII века нашей эры. Случаи отречения императоров единичны.

Слухи об отречении Акихито ходят уже давно. Ряд японских СМИ утверждает, что японские власти могут изменить конституцию и позволить императору отречься.