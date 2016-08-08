Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс призывает спортсменов воздержаться от публичных обвинений своих соперников, сообщает AP.

Олимпийские Игры — 2016

Ранее американская пловчиха Лилли Кинг публично критиковала свою главную соперницу по финалу в плавании на 100 метров брассом Юлию Ефимову за победный жест после победы в полуфинале, а затем бездоказательно обвинила российскую спортсменку в нарушении антидопинговых правил. Стоит отметить, что одержав победу в своем полуфинале, американская пловчиха в точности повторила жест россиянки.

Всвязи с этим, Марк Адамс отметил, что все спортсмены имеют право спокойно соревноваться, не подвергаясь нападкам соперников. «Мы хотели бы призвать людей уважать своих коллег-конкурентов», призвал представитель организации, еще недавно старательно раздувавшей слухи и сплетни о государственной системе допинга в российском спорте.

После этого Адамс выразил недоумение по поводу свиста болельщиков на трибунах олимпийского бассейна во время выступления Юлии Ефимовой, не понимая причин свиста болельщиков в адрес спортсменов, выступающих под флагом России.