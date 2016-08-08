Пенза, 8 августа, 2016, 23:25 — ИА Регнум. В настоящее время ремонтные работы на дорогах в Пензе выполнен на 50%, при том, что окончание ремонта запланировано на 15 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на главу Управления ЖКХ Андрея Гришина, в настоящее время подрядчик увеличил число ремонтных бригах «практически на всех объектах».

Дорожные работы

Кроме того, в ходе внеочередной сессии Гордумы и.о. начальника Финансового управления Ирина Юрлова информировала об увеличении доходной части пензенского бюджета за счет выделенного областью межбюджетного трансферта в размере 150 млн рублей.

Из этих средств 127 млн рублей дополнительно направят Управлению ЖКХ для проведения ремонта автомобильных и внутриквартальных дорог, тротуаров и парковок, в том числе 35 млн рублей на ремонт улицы Кирова. 2,7 млн рублей — на благоустройство дворовых территорий. Парку имени Белинского для проведения работ по благоустройству территории Олимпийской аллеи выделят 20 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сумма, предусмотренная на проведение конкурсов на ремонт дорог в Пензе, в текущем году составит около 350 млн рублей. На ремонт дорог Пензенской области планируется направить 2,75 млрд рублей. Губернатор Иван Белозерцев и глава города Виктор Кувайцев неоднократно высказывали недовольство по вопросам темпов и качества проводимых дорожных ремонтов.

В июне этого года прокуратура Ленинского района Пензы выявила в действиях МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» нарушения при проведении закупок на осуществление мелко-ямочного ремонта автомобильных дорог в городе. В частности, ряд договоров заключался без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контрактов.

Руководителю Департамента внесено представление об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц. Также руководитель МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32 КоАП («Нарушение порядка заключения, изменения контракта») с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей.