Минск, 8 августа, 2016, 23:11 — ИА Регнум. «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» будет построена в городе Руденске Пуховичского района Минской области и объединит несколько биотехнологических заводов, обеспечив занятостью около тысячи человек. Об этом говорится в указе, подписанном 8 августа Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Корпорация будет создана как ЗАО и специализироваться на производстве аминокислот — лизина, треонина, триптофана, а также комбикормов, выращивании и переработке семян растений — в том числе масличных культур. В сотрудничестве с сельскохозяйственными организациями корпорация будет производить продукцию, замещающую импорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании», заявил, что модернизация сельского хозяйства стоила постсоветской республике десятки миллиардов долларов: «Мы вложили за последние годы только по двум госпрограммам и модернизации села свыше $50 млрд».

После этого, 13 июля пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко подписал указ «О создании и деятельности ОАО «Агентство по управлению активами», которое займётся кредитами устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций. Также отметим, Совмин Белоруссии потратит в 2016 году 8,94 трлн белорусских рублей из республиканского бюджета на мероприятия госпрограммы развития аграрного бизнеса, которую планируется реализовать в 2016—2020 годах.