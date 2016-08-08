Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Кандидат-самовыдвиженец в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу №7 Николай Артеменко обнаружил, по его мнению, «брак» в работе Территориальной избирательной комиссии (ТИК) №17.

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Как рассказал Артеменко 8 августа корреспонденту ИА REGNUM, на заседании рабочей группы ТИК около 140 подписей в его поддержку были признаны недостоверными. Всего Артеменко сдал на проверку 5 тыс. 397 подписей. Проходной барьер для регистрации составляет не более 10% брака, или, в случае Артеменко, 126 автографов, поскольку ТИК проверяет лишь часть сданных подписных листов.

Причем, из всех забракованных у Артеменко подписей лишь две отмел графолог, остальные не прошли проверку миграционной службы. В ходе заседания кандидат попросил сверить паспортные данные избирателей в его подписных листах с теми, что были отправлены на проверку в УФМС.

«Нам предоставили данные, которые были посланы в УФМС. И мы нашли 35 подписей, которые были отправлены с ошибками: серия или номер паспорта неверны, улица, отчество перепутаны. Завтра ТИК пошлет новый запрос в УФМС, и в случае, если эти 35 подписей окажутся достоверными, я останусь в пределах 10-процентного порога», — высказал надежду Артеменко.

Кандидат заметил, что специалист-графолог якобы заявил ему, что таких «чистых» подписей не видел уже давно. Из двух забракованных экспертом подписей одну Артеменко назвал «спорной», а вторую, по его словам, ставил парализованный мужчина, за которого дату поставила его жена, поэтому автограф не прошел проверку.

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Накануне ТИК №2 отказала действующему депутату Заксобрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику в регистрации кандидатом по одномандатному округу №4 на выборах в ЗакС из-за превышения установленного законом брака в подписях избирателей. «Партия роста» намерена обжаловать это решение.

В аналогичной ситуации оказалась и другой депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга — Ирина Комолова.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня горизбирком нашел более 10% брака в подписях у таких непарламентских партий, как «Родина», «Парнас», «РОТ-фронт», «ПарЗас», «Коммунисты России» и «Партия Великое Отечество». Теперь этим партиям, скорее всего, откажут в регистрации на выборах в Заксобрание Петербурга.