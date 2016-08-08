Москва, 8 августа, 2016, 23:03 — ИА Регнум. По итогам продаж июля текущего года реализация легковых автомашин и легкого коммерческого транспорта в России снизилась на 16,6% и составила 109 410 машин, сообщает «АВТОСТАТ».

ae96.ru Авторынок.

Первые семь месяцев текущего года показали сокращение отечественного авторынка до 781 605 автомобилей, что на 14,4% меньше показателей годичной давности.

Эксперты отмечают, что устойчивые цены, большие скидки и поддержка автопрома со стороны правительства не создают возможности не только для роста, но и для стабилизации рынка, так как в России сейчас лишь малое число покупателей имеют желание и возможность потратиться на новый автомобиль

В то же время долгосрочный спрос остается на высоком уровне и даже увеличивается, так как отложенное решение о покупке автомобиля лишь усиливает покупательский спрос в будущем. Однако сроки ожидания перемены ситуации в лучшую сторону совершенно непрогнозируемы. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2016 году российский авторынок сократится еще на 10,3% относительно результатов прошлого года.

Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в июле 21 754 машины и даже нарастивший 4% продаж по сравнению с прошлым годом. Второе место по продажам заняла KIA с реализацией 11 841 автомобиля и потерей 11% продаж за год. На третьей строчке идет Hyundai с 10 802 реализованными машинами и утратой 12% продаж. Далее следует Renault, потерявший 8% покупателей, а замыкает пятерку лидеров российского авторынка Toyota, продажи которой составили 7144 машины, что на 26% меньше показателей прошлого года. В первую десятку самых продаваемых марок июля 2016 года также вошли Volkswagen (-2%), Nissan (-8%), Skoda, единственная из иномарок показавшая рост продаж на 12%, ГАЗ (-1%) и Ford (-7% продаж).