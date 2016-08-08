Всеволожск, Ленинградская область, 8 августа, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Годовалая девочка скончалась в результате наезда микроавтобуса во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 8 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Детская игрушка

Трагедия произошла в понедельник в 15:10 в гаражно-строительном кооперативе «Муравей» поселка имени Морозова.

«Водитель, 1970 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, осуществляя маневр задним ходом, совершил наезд на ребенка, девочку 2015 года рождения. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия», — сообщили в УГИБДД.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, после которой будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2016 года в Тихвинском районе Ленинградской области мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, наехал на свою жену. От полученных травм женщина скончалась на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. В момент наезда он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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