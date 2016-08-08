Тегеран, 8 августа, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад направил письмо американскому лидеру Бараку Обаме. Полный текст письма опубликовало агентство Tasnim News (близкое к КСИР).

ИА REGNUM

«Вы вступили в должность президента США в период глобального разочарования и протеста против нескольких десятилетий американской гегемонистской политики. Ваш лозунг был «перемены». Вы заявили о намерении изменить политику, признать права народов на свою культуру и независимость», — говорится в начале письма.

Экс-президент Ирана напомнил Обаме о незаконной конфискации США $2 млрд и продолжении антииранской линии в американской внешней политике.

Ахмадинежад подчеркнул, что «письмо не носит политический характер, а лишь отражает право иранского народа». В завершение послания иранский политик пожелал «здоровья и благополучия всем народам».

Махмуд Ахмадинежад на протяжении двух сроков занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. В годы его правления резко обострились отношения Ирана с Западом и США, были введены антииранские санкции. Ахмадинежад рассматривается в качестве возможного кандидата на предстоящих президентских выборах в мае 2017 года.