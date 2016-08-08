Магдебург, Германия, 8 августа, 2016, 22:43 — ИА Регнум. В германском городе Магдебург неизвестный мужчина, вооруженный ножом напал на прохожих на улице и тяжело ранил женщину. Об этом сегодня, 8 августа, сообщают местные СМИ.

guns.ru Нож в руке

Сообщается, что злоумышленник нанес тяжелые ранения женщине и скрылся с места преступления. 64-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. Медики сообщают, что её жизни ничто не угрожает.

По неподтвержденным данным ранения получил ещё один человек.

Полиция Магдебурга ведет поиски нападавшего. задействован полицейский вертолет. Правоохранители утверждают, что нападавший был мужчина в возрасте 25−30 лет. Мотивы его действий пока неизвестны.