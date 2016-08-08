Пенза, 8 августа, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Инфляция в Пензенской области по итогам июля составила 0,58%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в регионе увеличились на 3,12%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Пензастата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Максимальный темп роста цен в течение месяца наблюдается в группе услуг, он составил 1,96%. Наименее значительно выросла стоимость продовольственных товаров без учета алкогольных напитков — на 0,2% в июле.

С начала года максимальный темп инфляции зафиксирован также в группе услуг — 4,21%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков по сравнению с данными за декабрь составил 1,99%. Непродовольственные товары на территории области с начала года подорожали на 3,53%.

Лидерами роста цен в Пензенской области в июле стали товары овощной группы. В частности, капуста белокочанная подорожала на 19%, картофель — на 16%. Также значительно подорожали куриные яйца и сахар-песок на 9% и 8% соответственно. На 5% выросла стоимость охлажденных и мороженых кур, на 4,5% — манной крупы.

Цена ряда продовольственных товаров выросла в диапазоне 1−3%: куриных окорочков, сырокопченой колбасы, соленого филе сельди, рыбных консервов натуральных и в томатном соусе, сметаны, фруктовых соков, жевательной резинки, пряников, кофе натурального в зернах и молотого, кетчупа, перца черного горошком, хлеба и булочных изделий из муки I и II сортов при расчете на кг, сдобных булочных изделий из муки высшего сорта штучных, шлифованного риса, крупы гречневой-ядрицы, овсяных хлопьев «Геркулес», яблок, лимонов и орехов.

В группе непродовольственных товаров на 2−3% выросла стоимость одежды и обуви для детей школьного возраста, а также альбома для рисования. В группе медицинских товаров и лекарственных средств максимально выросла цена анальгина отечественного (10 таблеток) и йода (10 мл) — на 3%.

На 10% при расчете за кубометр топлива подорожали дрова. Стоимость бензинов выросла на 1,45%, наиболее заметно подорожал бензин марки АИ-95 на 1,74%, дизельное топливо — на 1,51%.

В сфере услуг ЖКХ для пензенцев на 10% подорожало водоотведение, на 8% — водоснабжение, на 7% — электроэнергия, на 6% — отопление и на 2% подрожал газ, как с использованием счетчика, так и без него.

В области образовательных услуг на 4% выросла цена курсов вождения легкового автомобиля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем в России тарифы на услуги ЖКХ в июле выросли на 4,1%.

Наибольший прирост тарифов на коммунальные услуги отмечался в Севастополе и Республике Крым —13,0% и 12,4% соответственно, Новгородской области — 10,9% и Алтайском крае — 9,3%.В течение года в среднем коммунальные тарифы подорожали на 6%.