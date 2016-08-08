Москва, 8 августа, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Адвокат беглого американского агента спецслужб Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена опроверг информацию ряда западных СМИ о том, что его клиент якобы убит в России. Заявление Кучерены передают сегодня, 8 августа, «Вести».

Эдвард Сноуден

Ранее сегодня западные СМИ сообщили, что Сноуден якобы убит в России. Однако, Кучерена заявил, что все это выдумки, а беглый американский агент — жив здоров.

«В очередной раз нам приходится наблюдать определенные спекуляции на тему Эдварда Сноудена. Конечно, понятно, что наверно есть заинтересованные люди, которые могут на этой теме спекулировать, уже на протяжении нескольких лет. Могу ответственно заявить, что он жив, здоров, живет в России, занимается своим любимым делом, своей работой», — заявил адвокат.

Напомним, именно Сноуден предоставил реальные доказательства того, что американские спецслужбы ведут слежку практически за всеми влиятельными политиками на планете, в том числе, за лидерами союзных США стран. После обнародования таких доказательств Сноуден был вынужден бежать из США, сперва в Гонконг, а потом в Москву.

В российской столице он несколько месяцев провел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, пытаясь получить политическое убежище в некоторых странах. Все ему отказали, и он был вынужден просить убежища в России. Ему был предоставлен вид на жительство. Ни одна страна, кроме России так и не согласилась принять Сноудена.

В США он является изменником и его ждет суд.