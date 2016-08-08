Берлин, 8 августа, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Судебные иски инвесторов, претендующих на возмещение убытков до 4 млрд евро компанией Volkswagen из-за «дизельного скандала», продолжают поступать в немецкие суды.

Фольксваген-жук

Окружной суд в Брауншвейге сообщил, что перенаправил дела в областной суд для выбора наиболее подходящего истца из числа нескольких сотен частных и институциональных инвесторов.

Вкладчики утверждают, что Volkswagen не сообщил им своевременно о надвигающемся скандале с программным обеспечением. Последнее позволяло скрыть реальные объёмы выбросов углекислого газа на автомобилях.

Volkswagen заявляет, что выполнила свои законные обязательства по предоставлению информации.