В немецкие суды продолжают поступать иски инвесторов против Volkswagen
Берлин, 8 августа, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Судебные иски инвесторов, претендующих на возмещение убытков до 4 млрд евро компанией Volkswagen из-за «дизельного скандала», продолжают поступать в немецкие суды.
Окружной суд в Брауншвейге сообщил, что перенаправил дела в областной суд для выбора наиболее подходящего истца из числа нескольких сотен частных и институциональных инвесторов.
Вкладчики утверждают, что Volkswagen не сообщил им своевременно о надвигающемся скандале с программным обеспечением. Последнее позволяло скрыть реальные объёмы выбросов углекислого газа на автомобилях.
Volkswagen заявляет, что выполнила свои законные обязательства по предоставлению информации.
Немецкая компания достигла с властями США урегулирования, которое обойдётся первой в $15 млрд. В соответствии с ним, Volkswagen выкупит обратно или отремонтирует подделанные автомобили, компенсируют потери владельцев и вложит средства для продвижения транспортных средств с нулевым уровнем выбросов CO2.