Москва, 8 августа, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Футбольный матч второго тура РФПЛ сезона 2016/2017 завершился победой московского «Спартака» над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0, сообщает «Чемпионат».

yamoskva.com Игроки столичного футбольного клуба «Спартак»

Команда одержала первую победу после ухода Дмитрия Аленичева с поста главного тренера клуба. Матч проходил в понедельник, 8 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Единственный гол на 70-й минуте встречи забил защитник московского клуба Андрей Ещенко, головой отправивший мяч в ворота соперников после навеса Дмитрия Комбарова.

В итоге «Спартак», набравший шесть очков в двух матчах, делит первое место в турнирной таблице РФПЛ с «Краснодаром», который 8 августа на домашнем поле со счетом 4:0 обыграл грозненский «Терек».