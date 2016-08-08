Псков, 8 августа, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Лидер организованной преступной группы «ташкентских» Виталий Цветков, обвиняемый в организации в Псковской области преступного сообщества, задержан на территории Украины. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 августа, в прокуратуре Псковской области, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлены материалы для подготовки международного запроса о выдаче Цветкова.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Приговором Великолукского городского суда от 15 августа 2015 года 11 членов преступного сообщества были признаны виновными в вымогательстве имущества у предпринимателей в Великих Луках и осуждены к длительным срокам лишения свободы. Однако лидер организованной преступной группы Цветков скрылся за пределами Российской Федерации, в связи с чем в 2013 году был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Его привлекают к уголовной ответственности за совершение преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой») и ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Отмечается, что 16 июля Виталий Цветков был задержан на территории Украины и помещён под стражу.