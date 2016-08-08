Берлин, 8 августа, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Все больше и больше беженцев в ФРГ недовольны медленной обработкой их заявлений о предоставлении убежища и предпочитают обращаться в суд, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Минобороны.рф Беженцы

На конец мая по всей Германии в административные суды против Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев было подано до 5 800 так называемых жалоб на бездействие административных органов.

В конце 2015 г. было направлено 2300 обвинений за попустительство. Жалоба на бездействие административных органов может быть подана, если уполномоченный орган в течение как правило трёх месяцев не принимает решения об одобрении или отклонении заявления.