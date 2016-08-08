Москва, 8 августа, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Половина от запланированного количества российских зенитно-ракетных комплексов С-300 передана Ирану, заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на трехсторонней встрече лидеров России, Ирана и Азербайджана в Баку.

ИА REGNUM

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Россия полностью выполнит оговоренную контрактом поставку зенитно-ракетных комплексов С-300 Ирану до конца 2016 года.

Контракт на поставку пяти дивизионов ЗРК С-300 Ирану был подписан в 2007 году, но его выполнение было приостановлено 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН после принятия резолюции, запрещающей поставку в Иран современных вооружений, ракет и ракетных систем.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку ЗРК С-300 в Иран, а в ноябре контракт начал выполняться.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-300 принят на вооружение в 1982 году, неоднократно модернизировался, и является основой системы противовоздушной обороны России. Комплекс способен поражать как баллистические и крылатые ракеты, так и аэродинамические цели на высотах от нескольких метров до нескольких десятков км. На данный момент комплекс считается самой эффективной системой ПВО в мире и его наличие в составе системы ПВО какого либо государства становится серьезным сдерживающим фактором для потенциального агрессора.