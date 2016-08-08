Великий Новгород, 8 августа, 2016, 21:57 — ИА Регнум. В микрорайоне «Ивушки» Великого Новгорода сегодня, 8 августа, сдали в эксплуатацию новый 9-этажный 207-квартирный дом, построенный по программе «Жильё для российской семьи». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, по этой программе в регионе планируют построить не менее 25 тысяч кв м жилья с полной отделкой по цене ниже рыночной — 35 тысяч рублей за квадратный метр.

Татьяна Яблонская. Утро. 1954

Согласно постановлению правительства Новгородской области, право на приобретение такого жилья имеют 13 категорий граждан, в том числе семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей. По данным на 1 августа 2016 года, в сводный реестр граждан-участников программы включено 1118 человек.

Строительство четырёх домов в рамках программы осуществляют два застройщика: ЗАО «Проектстрой» и ООО «Деловой партнер плюс». Для строительства отобраны три земельных участка на улице Псковской и в Деревяницком районе Великого Новгорода.

Напомним, губернатор Новгородской области Сергей Митин поставил задачу в 2016 году построить в регионе 400 тыс. кв. метров жилья.