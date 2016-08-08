Баку, 8 августа, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва крайне обеспокоена ситуацией в Донбассе, в том числе непрекращающимися артобстрелами и покушением на главу Луганской народной республики Игоря Плотницкого. Об этом Лавров заявил сегодня, 8 августа, по итогам трехсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Ирана в Баку, пишут «Известия».

bundeskanzlerin.de Лидеры стран «нормандской четвёрки»

«Россию серьезно беспокоит происходящее в Донбассе, в том числе обстрелы и покушение на главу ЛНР Игоря Плотницкого. То, что происходит, — противоречит Минским договоренностям. Киев их не выполняет», — заявил Лавров. Он также добавил, что Москва поставит этот вопрос перед «нормандской четверкой».

В связи с этим Лавров не исключает, что встреча «нормандской четверки» может состояться в Китае на полях саммита G20. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия к подобной встрече готова, и она может состояться, если другие участники «нормандского формата» — Украина, германия и Франция, согласятся.

«Саммит «нормандской четверки» в Китае был бы весьма своевременным с учетом текущей ситуации в Донбассе», — считает Лавров.