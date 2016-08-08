Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Российские саблистки Софья Великая и Яна Егорян прошли в полуфинал индивидуального турнира в рамках Олимпийских игр, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийский пьедестал

Таким образом, они гарантировали сборной России медаль в том виде соревнований.

В ¼ финала 31-летняя Софья Великая победила французскую спортсменку Сесилию Бердер со счетом 15:10. 22-летняя Яна Егорян с таким же счетом одолела свою соотечественницу Екатерину Дьяченко. Теперь, если даже обе российские саблистки проиграют в своих полуфиналах, то они поспорят между собой за бронзу.

В полуфинале Софью Великую ждет встреча с французской спортсменкой Манон Брюне из Франции, а Яна Егорян встретится с украинкой Ольгой Харлан. Оба поединка состоятся 8 августа.