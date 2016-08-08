Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Партия «Парнас» может лишиться возможности выдвинуть свой список на выборах в парламент Санкт-Петербурга. Городской избирком 8 августа нашел в подписях избирателей за эту партию 11,7% брака, что превышает допустимый 10-процентный показатель, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такие данные были озвучены на заседании рабочей группы избиркома.

polit.ru Флаги партии «Парнас»

«Парнас» сдал в горизбирком 19 тыс. 712 подписей, из них 59 забраковал графолог, 160 не прошли проверку миграционной службы. Кроме того, 56 подписей стали «недостоверными» из-за нарушений заполнения, а 154 подписи якобы были предоставлены сборщиками, которые не входили в список лиц, осуществлявших сбор.

«Мы запросили все протоколы, будем перепроверять и биться до конца, у нас есть два дня, чтобы исправить ошибки», — сказал сопредседатель петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров.

В итоге, горизбирком посчитал 11,7% подписей из проверенного количества, или 444 автографа, недостоверными. «Для нас на этом история не закончена», — подчеркнул, в свою очередь, Пивоваров. Теперь «Парнасу» необходимо доказать, что как минимум 65 подписей из этого числа являются достоверными, чтобы пройти регистрацию списка.

Напомним, ранее горизбиром Санкт-Петербурга нашел более 10% брака в подписях у таких непарламентских партий, как «Родина», РОТ-фронт, «Парзас», «Коммунисты России» и «Партия Великое Отечество» На данный момент только «Партия роста», вероятно, сможет пройти регистрацию. Официальное решение горизбирком примет на ближайшем заседании.

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.