Берёзовский, Свердловская область, 8 августа, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Пожар разгорелся на складе предметов личной гигиены недалеко от окраин Екатеринбурга, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Советский плакат по пожарной безопасности

По предварительным оценкам, огнем охвачено порядка 1 тыс. кв. метров складских помещений, принадлежащих компании «Листок» на 7-м км Березовского тракта в Свердловской области. Сообщений о пострадавших в МВД пока не поступало.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:32 мск. В данный момент пожарными предпринимаются меры по недопущению распространения огня на соседние здания. Для борьбы с огнем задействованы 15 единиц техники и более 60 человек из состава пожарных расчетов. Не исключено присутствие на горящем складе пиротехнических изделий. Кроме того, компания хранила на складе игрушки и удобрения.

Сообщается, что дым от пожара дошел до центра Березовского, города-спутника Екатеринбурга. По факту возгорания будет проведена доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.