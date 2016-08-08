Баку, 8 августа, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Исламской республики Иран Хасан Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли декларацию по итогам трехсторонней встречи в Баку. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Рухани провели трёхстороннюю встречу

В совместной декларации лидеры трех стран подтвердили намерение развивать трёхстороннее сотрудничество. В декларации затронуты такие сферы взаимодействия, как совместная борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие на Каспийском море, развитие связей в энергетике, на транспорте и других сферах.

Кроме того, Путин, Рухани и Алиев договорились создать рабочие группы по направлениям, представляющим взаимный интерес.