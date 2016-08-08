Пекин, 8 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Экспорт и импорт Китая в июле упал больше, чем ожидалось, передаёт Reuters со ссылкой на экспертов в области экономики. Такая тенденция связана, главным образом, с ослаблением глобального спроса после решения Великобритании покинуть Европейский союз.

Guillaume Jacquet Статуэтка западного купца, изготовленная в китайском государстве Северная Вэй

Китайский импорт сократился на 12,5 процента по сравнению с прошлогодними показателями — самое резкое снижение с февраля 2016 г. Это является признаком того, что вопреки мерам по стимулированию экономического роста внутренний спрос КНР может ослабнуть.

Экономист HSBC в Пекине Ма Сяопин видит причину в спросе. Он считает, что усилия китайского правительства по сокращению избыточных мощностей могут ещё больше ударить по спросу в следующие несколько кварталов.

Ожидается, что экспорт в июле упадёт на 3,0% по сравнению со снижением в 4,8% в июне, тогда как импорт снизится на 7,0% (в июне — на 8,4%).

Китайский экспорт тоже не впечатляет, несмотря на все ещё активные поставки стали и рекордные объёмы нефтепродуктов. Пекин «попал под огонь» критики со стороны торговых партнёров, обвиняющих его в демпинге своих избыточных производственных мощностей на мировых рынках.

В июле экспорт в США — главный рынок для КНР — упал на 2,0%, в то время как поставки в ЕС — второй по величине рынок — упали на 3,2%.