Анкара, 8 августа, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Режим турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана арестовал 10 иностранных граждан, которых подозревают в причастности к попытке военного переворота в ночь на 16 июля. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Турции.

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Все 10 задержанных иностранных граждан подозреваются в связях с мятежниками, а также с бывшими имамом и проповедником Фетуллахом Гюленом, которого Эрдоган считает главным вдохновителем мятежа. Граждане каких именно стран арестованы не уточняется.

Кроме того, режим Эрдогана утверждает, что на свободе до сих пор остаются 186 военнослужащих и 30 полицейских причастных к мятежу.