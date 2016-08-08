Степанакерт, 8 августа, 2016, 20:33 — ИА Регнум. В столице Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерте — 4 августа прошел красочный фестиваль армянского национального костюма «Ереван ТАРАЗ фест». Мероприятие, организованное мэрией армянской столицы, проводится уже второй год в рамках трехмесячной программы «Ереванское лето».

Прошедший в прошлом году в Ереване фестиваль было решено на этот раз организовать в столице Арцаха, что, по мнению его инициаторов, еще сильнее укрепит культурное сотрудничество между двумя столицами.

Фестиваль, подаривший море улыбок карабахцам

Фестиваль, прошедший в центре Степанакерта — на площади Возрождения, посетило огромное количество гостей, в том числе и президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

Вместе с организаторами мероприятия он обошел все павильоны, где были представлены работы арцахских и ереванских мастеров.

Кроме яркой выставки-продажи, фестиваль национальным колоритом окрасила и уникальная концертная программа с участием ереванских и местных народных ансамблей, а также вечернее дефиле, на котором были представлены коллекции модной одежды популярных армянских дизайнеров.

В беседе с журналистами помощник мэра Еревана Мария Барагамян отметила, что решение о проведении фестиваля в Степанакерте было принято в ходе официального визита ереванского градоначальника Тарона Маркаряна в НКР.

«Основной целью проведения мероприятия в Степанакерте является укрепление сотрудничества между городами и развитие туризма в Нагорном Карабахе», — добавила Барагамян.

Она подчеркнула, что делегация, прибывшая из Еревана в НКР, состоит почти из 130 членов. «В их числе народные мастера, представители модных домов, вышивальщики, кукольники. В рамках мероприятия запланирован показ модной одежды популярных дизайнеров Лилит Меликян, Арама Николяна и Ваана Хачатряна», — сказала Барагамян.

Вместе с тем, заместитель мэра Степанакерта Сурен Тамразян добавил, что фестиваль является новым форматом в рамках сотрудничества между Ереваном и Степанакертом, подчеркнув, что мероприятие насыщает новыми красками жизнь народа Арцаха.

«Это также еще один шаг по привлечению иностранных туристов в Арцах и Степанакерт», — подчеркнул Тамразян.

Ереванские и арцахские мастера поразили гостей своими работами

Особое впечатление на гостей фестиваля оказали представленные на выставке-продаже работы армянских и арцахских мастеров, вышивальщиков, кукольников и модельеров.

Посетители фестиваля любовались и приобретали их ручные работы, выполненные в традиционном стиле.

Так, мастер по изготовлению кукол, представительница Центра культуры «Терьян» Мариетта Авагян, показывая одну из своих работ, рассказала что композиция под названием «Армянский мир — одна семья» состоит из трех кукол и олицетворяет армянскую семью.

«Мать семейства облачена в арцахский тараз, невестка — в ереванский тараз, и их защитник — молодой человек, в костюме военнослужащего», — отметила Авагян.

По ее словам, мастера Центра изготовляют куклы различных стилей, в том числе на заказ с очертаниями конкретных людей.

В свою очередь другая участница фестиваля из НКР, художник-модельер Лусине Мирзаджанян, рассказала, что создает таразы различных стилей. «У нас есть карабахские, персидско-армянские таразы и костюмы, предназначенные для национальных танцев. Я очень люблю наш армянский тараз и пытаюсь передать эту любовь другим людям, начиная от своих студентов до друзей. Сама я тоже ношу одежду с элементами тараза», — отметила Мирзаджанян.

Она добавила, что сегодня поступает множество заказов на пошив тараза различного стиля. «В наши дни многие носят одежду с элементами армянского национального костюма, как дети, так и взрослые. Кроме того, многие молодые люди желают венчаться в таразах», — сказала Мирзаджанян.

Тараз — любимый атрибут армянских дизайнеров

Как и было запланировано, вечером в рамках фестиваля состоялся уникальный показ модной одежды с элементами тараза популярных армянских дизайнеров — руководителя Культурного центра «Терьян» Лилит Меликян, дизайнеров Арама Николяна и Ваана Хачатряна.

Карабахские зрители с восхищением наблюдали за показом, встречая каждый выход бурными аплодисментами.

Как рассказала после завершения модного показа дизайнер Лилит Меликян, она не может даже передать своих эмоций и находится в полной эйфории. «Мы организовали для арцахцев роскошное, развлекательное и модное мероприятие, так как хотели подарить им нечто высокое», — отметила Меликян.

Она подчеркнула, что считает мероприятие удавшимся. «Я занимаюсь созданием таразов на протяжении 13 лет и думаю, что успела заразить своей любовью к национальному костюму всех своих знакомых. Традиционный наряд сегодня прочно вошел также в армянскую моду. Лучшие армянские дизайнеры выполняют свои коллекции с использованием традиционных элементов национального костюма», — отметила Меликян.

Гости фестиваля о своих впечатлениях

Настроение и эмоции гостей фестиваля передать невозможно. Все до единого посетители мероприятия — взрослые и дети были заряжены позитивом, который в этот день не покидал карабахцев ни на минуту.

Своими впечатлениями от фестиваля поделилась одна из жительниц Степанакерта — Нелли Багдасарян.

«Мы бы очень хотели, чтобы аналогичные мероприятия почаще проводились в НКР, хотя бы четыре раза в год. То, что здесь представлен именно армянский тараз и орнаменты — просто замечательно. Мы, конечно же, не обязаны носить тараз в повседневной жизни, но было бы желательно, чтобы его элементы все же присутствовали в нашей одежде. По моему мнению, это оказало бы положительное влияние на воспитание младшего поколения», — подчеркнула она.

Другой гость фестиваля, житель Литвы — Олег, рассказал, что несмотря на то, что не очень знаком с культурой карабахского народа, его больше всего на мероприятии впечатлили краски.

«Я даже приобрел для дочки красивую куколку», — сказал Олег. «Если будет возможность, я обязательно снова приеду на этот фестиваль», — отметил он.