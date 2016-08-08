Москва, 8 августа, 2016, 20:32 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Китай впервые в истории опубликовал данные о расходах на военные разработки
  • Вице-премьер Казахстана поддержала промышленное производство конопли;
  • Израильскую нефтяную компанию обязали выплатить Ирану более миллиарда долларов;
  • Вице-спикер украинской Рады призвала сжечь фабрику Порошенко в Липецке;
  • Авиакомпания «Якутия» создает холдинг путём включения контрольного пакета акций «Полярных авиалиний»