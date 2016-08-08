Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Бразильская полиция в Олимпийской деревне арестовала знаменосца национальной сборной Намибии, 22-летнего боксера Джонаса Джуниуса за попытку изнасилования горничной, сообщает Business Insider со ссылкой на данные журналиста Al Jazeera Гэбриэла Элизондо.

Жертвы насильников

Джонас Джуниус отстранен от участия в соревнованиях. Задержанный спортсмен будет переведен до суда в тюрьму «Бангу» в Рио-де-Жанейро. Если суд признает спортсмена виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что аналогичный инцидент уже произошел 5 августа. Тогда марокканский боксер Хассан Саад за сутки перед своим первым выступлением на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, был арестован за изнасилование двух женщин, работающих горничными в Олимпийской деревне.