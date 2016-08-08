Тамбов, 8 августа, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы аграрного развития региона, сообщается на сайте главы правительства РФ.

government.ru Встреча Дмитрия Медведева с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным

Тамбовский губернатор доложил, что по итогам I полугодия темпы развития сельского хозяйства находятся на уровне 100%. Несмотря на все климатические сложности, которые повлияли на сев, урожайность фиксируется очень высокая — до 35 центнеров с гектара (в 2015 году — 29 ц/га), а в большинстве передовых хозяйств — 40 центнеров и выше. И это еще предварительные данные. По его словам, урожайность может увеличиться, а объемы производства в сельском хозяйстве будут не только сохранены, но и отрасль даст ощутимую прибавку.

«Это пока предварительные данные, я думаю, что эта цифра поднимется. И это даёт нам основания считать, что мы объёмы по сельскому хозяйству не только сохраним, но дадим ещё и прибавку», — сказал губернатор.

Также глава региона проинформировал председателя правительства об инвестиционной политике, драйвером которой является аграрный комплекс. В прошлом году, сказал Александр Никитин, объем инвестиций составил 120 млрд рублей.

На встрече также речь зашла о конкретных проектах, которые в ходе недавней правительственной комиссии по развитию села и аграрного комплекса озвучивал Александр Никитин. На этот раз губернатор остановился на задачах развития садоводства, отметив, что есть определенные сложности с закладкой садов из-за недостатка лимитов. Однако все равно закладка садов в течение последних двух-трех лет в Тамбовской области идет достаточно хорошими темпами. Вместе с тем, по словам Александра Никитина, нужна база хранения и переработки.

«Именно поэтому мы рассчитываем, что Федеральный научный центр имени Мичурина, который сейчас создается распоряжением ФАНО, как раз будет призван обеспечивать эти задачи», — сказал Александр Никитин, подчеркнув важность применения самых передовых технологий хранения и переработки плодово-ягодной, овощной продукции. Было отмечено, что в Тамбовской области есть соответствующие наработки по этому направлению.

В свою очередь, Дмитрий Медведев поинтересовался ситуацией в Мичуринске. Александр Никитин ответил, что в наукограде ситуация неплохая, он получает новый импульс развития от современных проектов, связанных с технологиями производства и переработки продукции здорового питания, продукции функционального назначения — таким образом, инновационный потенциал Мичуринском накоплен. Есть расчет на то, что Федеральный научный центр активизирует многие наработки за счет систематизации научных подходов и укрепления материально-технической базы. Глава региона подчеркнул, что за последние 2−3 года существенно приросла лабораторная научно-исследовательская инновационная база. Значит, резюмировал Александр Никитин, в ходе реализации всего намеченного будет внесен огромный вклад и в государственную программу развития образования.

Премьер-министр РФ сказал, что аграрная наука, отечественная селекция и генетика должны получить поддержку. Для этого будут использованы все возможности, все научно-производственные наработки, которые имеет Тамбовская область.

«Нам очень важно поддерживать аграрную науку, чтобы специалисты-аграрии занимались именно нашим посадочным материалом, нашей семенной базой, то есть всеми вопросами селекции, генетики — чем, собственно, и призвана заниматься аграрная наука сегодня. Для этого важно использовать все возможности и, конечно, те научно-производственные наработки, которые имеет Тамбовская область. Надеюсь, что вы уделите этому должное внимание. Мы обсудим с вами задачи, которые предстоит в этом плане решить в ближайшие годы», — сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, в ходе встречи были положительно решены вопросы передачи федеральных государственных унитарных предприятий — племенных заводов «Пригородный и «Орловский» в областную собственность. Кроме того, поддержан вопрос завершения строительства в Тамбове перинатального центра на 150 коек.