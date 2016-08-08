Берлин, 8 августа, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Германия не верит, что оттепель в отношениях Турции и России повредит роли Турции в НАТО, со ссылкой на МИД ФРГ передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Пресс-секретарь МИД Германии Савсан Чебли приветствует окончание напряжённости, вызванной сбитым Анкарой 24 ноября российским Су-24 в Сирии. Немецкие дипломаты полагают, что налаживание коммуникаций было необходимым, учитывая роль двух стран в окончании войны в Сирии.

«Мы не считаем, что сближение между Турцией и Россией будет иметь последствия для партнёрства в области безопасности в рамках НАТО», — отметила Чебли на правительственной пресс-конференции. «Турция была и остаётся важным партнёром в рамках НАТО», — добавила она.

Статс-секретарь немецкого министерства Маркус Эдерер поведал журналистам, что в разговоре с турецкими официальными лицами он дал понять, что Германия серьёзно восприняла попытку государственного переворота в Турции.

«Очевидно, что в Европейском союзе нет места для страны, которая имеет смертную казнь», —говорит на брифинге представительница правительства Германии Ульрике Деммер. Напомним, после попытки госпереворота 15 июля руководство Турции планирует ввести смертную казнь, чтобы расправиться с организаторами и исполнителями путча.