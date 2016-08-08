Белгород, 8 августа, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, в Белгороде в Центре молодежных инициатив собрались представители пилотных школ Российского движения школьников, чтобы определить стратегические задачи организации.

fadm.gov.ru Юные участники «Российского движения школьников»

Председатель регионального отделения РДШ Алена Найман рассказала собравшимся о задачах, которые стоят перед новым всероссийским движением. «Нам предстоит не просто определить направления в дальнейшей работе, — отметила Найман. — Мы должны четко понимать и учитывать особенности региона, потребности школьников, а также прислушиваться к мнению родителей и постоянно с ними общаться. Потому что только они могут знать, что интересно их детям, и уже транслировать эту информацию педагогическому сообществу».

Также преподавателей познакомили с текущей деятельностью РДШ, рассказали о результатах, достигнутых на сегодняшний день и рассмотрели стратегический план развития Российского движения школьников в Белгородской области. Помимо этого была затронута тема методических рекомендаций, разработанных экспертами. Педагоги внесли свои правки и замечания.

Напомним, 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».